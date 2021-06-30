 SoonerScoop - OKPreps in Wild Times
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OKPreps in Wild Times

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop

Oklahoma's in-state recruiting became a hot button topic on Wednesday morning and as such it was a perfect time to take a look at some key names around the Sooner State like Jacobe Johnson and Chris McClellan. Beyond that has Oklahoma made headway with Rivals100 defensive lineman Omari Abor?

WOKElahoma - June 30, 2021

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