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OU men's basketball: Georgia Tech transfer Jalon Moore commits to Sooners

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer

Porter Moser and the OU men’s basketball team made another addition on Tuesday.

Georgia Tech transfer forward Jalon Moore announced his commitment in a Twitter post.


Moore is coming off a solid sophomore campaign with Georgia Tech, averaging 7.6 points and 4.7 rebounds in 20.5 minutes per game. He appeared in 32 games and made 15 starts.

The Birmingham, Alabama native was a three-star prospect in the 2021 class and was ranked by Rivals as the 35th best player at his position.

Moore becomes the fifth transfer player in the Sooners' 2023 class, joining Javian McCollum, Le'Tre Darthard, Rivaldo Soares and John Hugley. The Sooners now have one scholarship spot remaining.

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