Oklahoma now knows its opponents for the 2025-26 season. The Sooners will play Illinois State (Aug. 30), Michigan (Sept. 6), Kent State (Oct. 4), Auburn, LSU, Ole Miss and Missouri at Oklahoma Memorial Stadium in Norman. The road games? Alabama, South Carolina and Tennessee. The Sooners' neutral-site game against Texas at the Cotton Bowl will count as a road game. While the dates and times for the conference games will be released at a later date, the Red River Rivalry will almost certainly be set on Oct. 11. The 2025-26 schedule features the same conference opponents as what the Sooners will face in 2024, only with the locations flipped.

That means the Sooners won't play other SEC teams like Georgia, Texas A&M, Arkansas, Florida, Vanderbilt and Mississippi State until their third season in the conference, at the earliest. The news come as the SEC unveiled the conference schedules for each team at 2 p.m. on Wednesday. Each SEC team will play eight conference games, continuing the eight-game model.

