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OU softball: Sooners earn No. 1 overall seed in NCAA Tournament

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer

There wasn't much doubt how Oklahoma would fare during Sunday's Selection Show.

The Sooners were named the No. 1 overall seed in the 2023 NCAA Tournament, and they'll host the Norman Regional this weekend, May 19-21, at Marita Hynes Field. Joining the Sooners in the Norman Regional will be California (33-19-1), Missouri (34-24) and Hofstra (29-25).

The Sooners will play Hostra in their first game on Friday.

Patty Gasso's squad earned the No. 1 overall seed after posting a 51-1 record, which included winning the Big 12 Championship with a 6-1 win over Texas on Saturday. The Sooners also finished Big 12 play with a perfect 18-0 record, going undefeated in conference play for the third time in program history.

With the No. 1 overall seed, the Sooners will also host the super regional tournament if they make it past regionals.

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