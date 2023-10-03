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OU softball: Sooners land back-to-back commitments
Jesse Crittenden
•
OUInsider
Beat Writer
Oklahoma softball coach Patty Gasso simply can't be stopped.
The Sooners landed a pair of commitments from Berkley and Riley Zache, a sibling duo from Saint Joseph High School in Indiana. The sisters announced their commitments on social media within minutes of each other on Tuesday.
Berkley is a highly-touted pitcher in the 2025 class who was ranked as the No. 3 prospect by Extra Inning Softball. Riley, a catcher and infielder in the 2024 class, was originally committed to Missouri.
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Berkley posted a 16-1 record in the circle last season, recording an ERA of 0.13 while giving up just two earned runs and striking out 251 batters. Berkley also recorded nine home runs and posted a batting average of .531.
Riley hit 10 home runs and recorded 55 total runs as a sophomore, leading her team to the Class 3A State Championship.