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PHOTOS: Adebawore Shines

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop
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PLATTE CITY, Mo. - Oklahoma's presence in Kansas City has once a very focal point of the Sooners recruiting efforts but had waned in recent years. In 2023 the Sooners have a pair of highly ranked prospects from KC and on Friday night we got out first lengthy look at Rivals100 defensive end P.J. Adebawore. Take a look at some of the best photos we put together with video and stories still to come.

PHOTOS: Adebawore Shines

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