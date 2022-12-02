PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
{{ timeAgo('2022-12-02 10:25:36 -0600') }}
football
Edit
PODCAST: Transfer portal madness
Carey Murdock
•
SoonerScoop
Editor
SoonerScoop.com co-publisher
SUBSCRIBE TO PODCAST: iTunes | Spotify | Google Podcasts | Stitcher
The entire crew is back to talk about the start of portal season. And FAIR WARNING we are not reporting anything about players getting ready to portal who haven't. We're just speculating about players who might be possibilities to look elsewhere after this 6-6 season. We know Jordan Mukes and Theo Wease are entering the portal. And we know Eric Gray has been invited to the Senior Bowl. But what do we think about the chances of Dillon Gabriel leaving? Marvin Mims? Could C.J. Coldon return. Who might surprise us by entering the portal. National signing day is starting to approach and we have some interesting news coming out about Peyton Bowen. What is Josh's read on the situation? We also talk about closing out the 2023 class with signing day a few weeks away. And Bob is the king of the show because hoops is outstanding right now.
DOWNLOAD EPISODE: iTunes | Spotify | Google Podcasts | Stitcher
The full rundown follows below:
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vb3Blbi5zcG90aWZ5LmNvbS9lbWJlZC9l
cGlzb2RlLzVSa2xEZFo5eVF5U1FZNTZwenFLdjk/c2k9MmI1MDJhYTE2OGJk
NDQxNCIgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMjMyIiBmcmFtZUJvcmRlcj0i
MCIgYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPSIiIGFsbG93PSJhdXRvcGxheTsgY2xpcGJv
YXJkLXdyaXRlOyBlbmNyeXB0ZWQtbWVkaWE7IGZ1bGxzY3JlZW47IHBpY3R1
cmUtaW4tcGljdHVyZSI+PC9pZnJhbWU+Cjxicj4KCg==
0:00 - Portal SZN has arrived 34:00 - Recruiting. Peyton Bowen ready? 47:00 - Theo Wease enters the Portal/2019 class review 56:00 - Closing out the 2023 recruiting class 1:03:00 - In wake of the Anthony Evans decommit ... where does Oklahoma go?
1:07:00 - Porter Moser's Championship Team
Certain data provided by STATS, LLC
© 2022 Yahoo. All rights reserved.
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMzAiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL29rbGFob21hLnJpdmFscy5j
b20vbmV3cy9wb2RjYXN0LXRyYW5zZmVyLXBvcnRhbC1tYWRuZXNzP3lwdHI9
eWFob28/c3JjPXJzcyIKICB9KTsKICAoZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICB2YXIg
cyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIpLCBlbCA9IGRv
Y3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsgcy5h
c3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5nIHRoZSBldmVyZ3JlZW4gdmVy
c2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMgaGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJz
aW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRwczovL3MueWltZy5jb20vY3gvdnptL2Nz
LmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVsKTsK
ICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxub3NjcmlwdD4KICA8aW1nIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5jb20vcD9jMT0yJmMyPTcyNDE0
NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZva2xhaG9tYS5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3
cyUyRnBvZGNhc3QtdHJhbnNmZXItcG9ydGFsLW1hZG5lc3MlM0Z5cHRyJTNE
eWFob28lM0ZzcmMlM0Ryc3MmYzU9MjAyMjczMzEzMCZjdj0yLjAmY2o9MSZj
c191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+CjwhLS0gRW5kIGNvbVNjb3JlIFRh
ZyAtLT4KCgo=