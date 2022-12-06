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{{ timeAgo('2022-12-06 19:28:57 -0600') }} football Edit

Portal Chaos

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop

Oklahoma's transfer portal work has seen new offers, some old familiar names, and one player connected to Oklahoma's 2023 recruiting. We take a look at everything to get the Sooners week started at all the work they are doing.

Transfer Portal News....

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