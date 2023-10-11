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Quick Slants: Is Oklahoma back in national championship contention?

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer

Parker Thune and Jesse Crittenden react to the Sooners' 34-30 win over Texas, discuss what it means for the rest of the season and project how the offense can adjust to Andrel Anthony's injury.

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