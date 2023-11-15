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Quick Slants: The Big 12 is incompetent, Dillon Gabriel could return?

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer

Parker Thune and Jesse Crittenden return for the latest installment of Quick Slants to discuss Brent Venables' press conference, the Big 12's tie-breaker rules and more.

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