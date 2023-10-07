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Rapid Reaction: Takeaways from Oklahoma's epic Red River Rivalry win

Parker Thune • OUInsider
Co-Publisher
@ParkerThune

Parker Thune and Brandon Drumm recap a memorable 2023 iteration of the Red River Rivalry.

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