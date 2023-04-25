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{{ timeAgo('2023-04-25 08:53:21 -0500') }} football Edit

Recruits Rave on Red/White

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop

Oklahoma's Red-White game had a huge list of prospects holding Sooner offers on hand. Two commitments came out of the weekend in Isaiah Autry and Jaydan Hardy. But who else fell in love with what they saw from the Sooners? Find out this and a lot more, including one top 100 player who didn't make it in as planned, in the Red-White notes.

Red-White Notes...

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