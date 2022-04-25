 SoonerScoop - Red-White's Rave Reviews
News More News
{{ timeAgo('2022-04-25 07:00:00 -0500') }} football Edit

Red-White's Rave Reviews

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop

Oklahoma's spring game was a big hit as has already been discussed but there was so much enthusiasm for the Sooners work at the Red-White game that more had to be covered. One recruit has already set up his official visit this summer a couple of young prospects the Sooners should be by to see in the coming weeks and much more.


Elite Visitors Scheduling Return Visits

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}