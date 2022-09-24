News More News
{{ timeAgo('2022-09-24 23:11:50 -0500') }} football Edit

Report Card: Kansas State

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop

Oklahoma's roster may have plenty of new players but there were plenty on the roster who remember two losses in three years to the Wildcats. But that reality didn't seem to matter with the Sooners again coming up short in a 41-34 loss to Adrian Martinez and co. We take a look at what the Sooners put on the field in this week's Report Card.

Report Card: Kansas State

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}