 Sooners commit Jayden Rowe talks future in Norman with SCOOPHD
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Rowe locked in with Sooners

Josh McCuistion • SoonerScoop
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@Josh_Scoop
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SoonerScoop.com's annual Spring Tour is off and running making a stop in Green Country with 2022 Tulsa Union cornerback commit Jayden Rowe.

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