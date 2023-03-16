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{{ timeAgo('2023-03-16 17:00:00 -0500') }} football Edit

Smith in Norman Soon

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop

ARLINGTON, Texas - There's no denying that since the arrival of Brent Venables and his defensive staff the recruiting pace in Norman has felt a bit different. As such chasing one of the nation's elite linebackers, in Jasper, Texas standout Tyanthony Smith, seems like a race the Sooners are making a real move in. Oklahoma has already hosted Smith and a return visit next month seems probable with a budding relationship with defensive coordinator Ted Roof aiding things along.

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