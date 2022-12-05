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{{ timeAgo('2022-12-05 10:58:23 -0600') }} football Edit

Sooners Hit the Road

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop

Oklahoma's staff got out on the road over the weekend and not surprisingly spent some time around some of their most key targets - notably a pair of five-star defenders Peyton Bowen and David Hicks. Get your daily notes fix as we catch up with the progress of Oklahoma's recruitment.

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