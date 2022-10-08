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Sooners Slaughtered

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop

Oklahoma thought it might have hit the lowest of lows last week in Ft. Worth but a 49-0 beating, which is the worst shutout in school history, at the hands arch rival Texas feels like something else altogether. We try to take stock of a team that seems to be in free fall right now.

REPORT CARD: Texas

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