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Sperry Excited About OU

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop
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ARLINGTON, Texas - Since SCOOPHD caught up with Kevin Sperry at the Under Armour camp in Dallas he has pledged to the Sooners. But even with that in mind he offered a lot of insight into what made Oklahoma so appealing to him and was leading him down the road to a decision - even hinting at a commitment to come.

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