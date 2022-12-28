News More News
{{ timeAgo('2022-12-28 17:00:00 -0600') }} football Edit

Staff Picks: Cheez-It

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop

Oklahoma's 2022 season has been an absolute roller coaster so it would only be fitting to end it on a wild bowl game. Could the Sooners be ready to pull off one of the bigger upsets of bowl season downing No. 13 Florida State in the Cheez-It Bowl?

The Scoop staff offers their thoughts.

Staff Picks: Cheez-It Bowl

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}