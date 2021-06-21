 SoonerScoop - Sunday Moving Day
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{{ timeAgo('2021-06-21 07:16:31 -0500') }} football Edit

Sunday Moving Day

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop

Early reviews may have come in on Saturday but there was a lot more feedback, including buzz of a big commitment, on Sunday. Take a look as we break down more and more news coming in from the weekend.

Big Day for Sooners in 2022 and 2023

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