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{{ timeAgo('2022-12-31 23:28:27 -0600') }} football Edit

Sunlight and Sooners

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop

ORLANDO - Oklahoma's seven class of 2023 signees hit the field for day two of Under Armour All-American practices and continued their strong showing as a group. The likes of Jackson Arnold, Cayden Green, Jaquaize Pettaway, P.J. Adebawore, Peyton Bowen, Jacobe Johnson, and Lewis Carter were all working out and SoonerScoop.com was on hand to see each go to work.


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