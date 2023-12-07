Advertisement
News More News
ago football Edit

The Oklahoma Drill: CFP Committee snubs, OU's transfer portal needs

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer

OUInsider's Jesse Crittenden and Bryan Clinton reconvene for the latest episode of The Oklahoma Drill podcast to discuss OU and Florida State being snubbed by the College Football Playoff Committee, the Sooners' transfer portal needs and more.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement