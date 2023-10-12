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The Oklahoma Drill: Standouts from Texas win, injury situation

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer

OUInsider's Jesse Crittenden and Bryan Clinton discuss the Sooners' win over Texas, the physicality on both lines of scrimmage, Dillon Gabriel's running ability, how the Sooners move forward without Andrel Anthony and more in the latest episode of The Oklahoma Drill Podcast.

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