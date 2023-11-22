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The Oklahoma Drill: Thanksgiving food debate, OU's run defense, TCU

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer

Jesse Crittenden and Bryan Clinton return for the weekly installment of The Oklahoma Drill podcast to discuss all of the important questions — including whether stuffing is an essential Thanksgiving food.

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