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Vasek 'locked in' with Sooners

Josh McCuistion • SoonerScoop
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@Josh_Scoop
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SoonerScoop.com Recruiting Publisher Josh McCuistion catches up with 2023 Austin (Texas) Westlake defensive end commit Colton Vasek following a rivalry match-up versus Austin Lake Travis. Vasek on his relationship with OU DE coach Miguel Chavis and his commitment to Oklahoma.

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