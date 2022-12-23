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Versatility on Defense

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop

In his meeting with the media defensive coordinator Ted Roof spoke about Oklahoma's 2023 offensive class including Ashton Sanders, P.J. Adebawore, Samuel Omosigho, Phil Picciotti, Lewis Carter,

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