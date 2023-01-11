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Vickers a Sign of Change?

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop
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SAN ANTONIO - Oklahoma's defensive woes in recent years have often come down to poor play in the secondary and one player hoping to fix that problem is Rivals250 cornerback Makari Vickers. He spoke with SCOOPHD during the All-American Bowl about his plans for Norman, his future roommate and much more.

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