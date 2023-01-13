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Wagoner Brings Variety

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop
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SAN ANTONIO - Oklahoma's class of 2023 is loaded with physical players but pound for pound few guys are more ready to mix it up than Spanway (Wash.) Spanaway Lake four-star cornerback Jasiah Wagoner. He caught up with SCOOPHD on the floor of the Alamodome to talk about his upcoming arrival in Norman and much more.

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