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Wagoner locked in with Sooners

Josh McCuistion • SoonerScoop
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SoonerScoop.com Recruiting Publisher Josh McCuistion catches up 2023 Spanaway (Wash.) Spanaway Lake defensive back commitment Jasiah Wagoner prior to his game Friday night.

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