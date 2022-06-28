Waiting Game

 SCOOPHD catches up with 2023 Crandall (Texas) athlete Samuel Omosigho
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Josh McCuistion • SoonerScoop
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SoonerScoop.com Recruiting Publisher Josh McCuistion caught up with Crandall (Texas) 3-star athlete Samuel Omosigho recapping his latest visits and previewing his upcoming decision between Oklahoma and Florida.

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