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WATCH: Brent Venables' full Week 4 presser

Parker Thune • OUInsider
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Oklahoma head coach Brent Venables meets with media prior to the Sooners' first game of Big 12 play, a road trip to Cincinnati.

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