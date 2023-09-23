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WATCH: Brent Venables' postgame presser after 20-6 win at Cincinnati

Parker Thune • OUInsider
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@ParkerThune

Oklahoma head coach Brent Venables addresses the media after the Sooners' 20-6 road win over Cincinnati to open Big 12 play.

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