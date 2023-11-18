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WATCH: Brent Venables' press conference after tight win at BYU

Parker Thune • OUInsider
Co-Publisher
@ParkerThune

Oklahoma head coach Brent Venables discusses his team's tense road victory, which included an injury to Dillon Gabriel.

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