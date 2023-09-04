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Parker Thune • OUInsider
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OL Walter Rouse

WR Andrel Anthony

QB Dillon Gabriel

RB Tawee Walker

DB Reggie Pearson

DB Woodi Washington

WR Jaquaize Pettaway

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