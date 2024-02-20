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WATCH: Patty Gasso, Kierston Deal, Riley Ludlam media availability

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer
@jessecrittenden

OU softball coach Patty Gasso and players Kierston Deal and Riley Ludlam speak to the media ahead of the Sooners' appearance this weekend at the Mary Nutter Classic in California.

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