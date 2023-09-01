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WATCH: Three-star Oklahoma commit Andy Bass racks up six TD's in opener

Parker Thune • OUInsider
Co-Publisher
@ParkerThune

Oklahoma commit Andy Bass led Heritage Hall to a season-opening 47-24 win over Millwood on Thursday night, tossing three touchdown passes and rushing for three more scores.

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