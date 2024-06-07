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WCWS Postgame Press Conference | Oklahoma 8, Texas 4 | June 6, 2024

Bryan Clinton • OUInsider
Contributor
@BClinton40

Here is what head coach Patty Gasso and the Sooners' seniors had to say in their WCWS postgame press conference after winning their fourth straight national championship.

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