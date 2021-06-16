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Five-Star Challenge: No. 1 prospect Lebbeus Overton

Adam Gorney • Rivals.com
National Recruiting Director
@adamgorney

ATLANTA - The top prospect in the class of 2023, Lebbeus Overton, talks top schools at the Rivals.com Five-Star Challenge.

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