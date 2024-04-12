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Former Oklahoma DL Jacob Lacey discusses medical retirement

Parker Thune • OUInsider
Co-Publisher
@ParkerThune

Former Oklahoma defensive lineman Jacob Lacey speaks with the media for the first time since medically retiring from football.

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