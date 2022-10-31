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MMI: Iowa State

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop

Oklahoma's big 27-13 win was key for the Sooners trying to get their feet back under them. And with that key win it's time to take a look back and break down some of the key moments on the day. That means it's time for the Monday Morning Idiot to look at the tape and see just where the Sooners succeeded.


Monday Morning Idiot: Iowa State

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