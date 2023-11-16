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OUInsider Live: Latest recruiting scoop on Grant Brix, Nate Roberts, others

Spencer Forsyth • OUInsider
Director of Production

Brandon Drumm and Parker Thune field real-time Oklahoma football and recruiting questions each Wednesday night on OUInsider Live. This week, they discussed potential Texas A&M transfer targets, the Sooners' battle with Ohio State for Nate Roberts, and much more. The stream begins around the 7:40 mark.

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