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PODCAST: Doug Deakin's addition and tidbits from winter workouts

Spencer Forsyth • OUInsider
Director of Production

Parker and Brandon react to the Sooners' hiring of new special teams analyst Doug Deakin, then dive into a robust conversation about CFP expansion and the EA Sports College Football video game. Towards the end, they share intel from Oklahoma's winter workouts.

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