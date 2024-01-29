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PODCAST: Junior day recap and the latest on Geirean Hatchett

Spencer Forsyth • OUInsider
Director of Production

Brandon Drumm and Parker Thune break down the returns from a big Oklahoma recruiting weekend, and discuss the Sooners' ongoing pursuit of Washington transfer OL Geirean Hatchett.

Spotify: https://open.spotify.com/episode/2VC03THUevriDZMlE03unD?si=325425fee7644f68

Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/us/podcast/ouinsider-com-under-the-visor-sooners-podcast/id1691890561?i=1000643417256

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