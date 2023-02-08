PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
{{ timeAgo('2023-02-08 15:10:17 -0600') }}
football
Edit
PODCAST: NIL continues to evolve, stick and ball coming
Carey Murdock
•
SoonerScoop
Editor
SoonerScoop.com co-publisher
SUBSCRIBE TO PODCAST: iTunes | Spotify | Google Podcasts | Stitcher
Coaches are getting some well-deserved time off this week so we talk about some of the latest goings on in the NIL space and catch up with how things are going in the space. Everyone can finally stop sending Jeff Lebby to Alabama as they have hired their new offensive coordinator. Hoops is not going well since the win over Alabama. In fact, it's hit rock bottom. Is Moser on the move? We talk about the rumors of Notre Dame being a possible destination if Moser wants out of OU. Bob is covering softball this year and we talk about the Sooners media day and what has changed since last year's national championship. What is the pitching rotation going to look like? Who becomes the "star" for this team with Jocelyn Alo gone? The baseball team also gets going next week with media day coming up this weekend. And Josh updates us with the latest on recruiting even though it's about the quietest week we've had since Venables arrived at OU.
DOWNLOAD EPISODE: iTunes | Spotify | Google Podcasts | Stitcher
The full rundown follows below:
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vb3Blbi5zcG90aWZ5LmNvbS9lbWJlZC9l
cGlzb2RlLzZQelFzUU41cFZUdmY1YzRiZGRCM20/c2k9YWJlMmMzODk4ZGUw
NGU1NiIgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMjMyIiBmcmFtZUJvcmRlcj0i
MCIgYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPSIiIGFsbG93PSJhdXRvcGxheTsgY2xpcGJv
YXJkLXdyaXRlOyBlbmNyeXB0ZWQtbWVkaWE7IGZ1bGxzY3JlZW47IHBpY3R1
cmUtaW4tcGljdHVyZSI+PC9pZnJhbWU+Cjxicj4KCg==
0:00 - Welcome back!
18:00 - Interesting times for NIL in college sports
34:00 - Alabama hires Tommy Rees; Jeff Lebby is loyal
40:00 - HOOPS
57:55 - OU softball/baseball talk
1:12:00 - Recruiting talk on a mostly quiet period
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMzAiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL29rbGFob21hLnJpdmFscy5j
b20vbmV3cy9wb2RjYXN0LW5pbC1jb250aW51ZXMtdG8tZXZvbHZlLXN0aWNr
LWFuZC1iYWxsLWNvbWluZyIKICB9KTsKICAoZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICB2
YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIpLCBlbCA9
IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsg
cy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5nIHRoZSBldmVyZ3JlZW4g
dmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMgaGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2
ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRwczovL3MueWltZy5jb20vY3gvdnpt
L2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVs
KTsKICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxub3NjcmlwdD4KICA8aW1nIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5jb20vcD9jMT0yJmMyPTcy
NDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZva2xhaG9tYS5yaXZhbHMuY29tJTJG
bmV3cyUyRnBvZGNhc3QtbmlsLWNvbnRpbnVlcy10by1ldm9sdmUtc3RpY2st
YW5kLWJhbGwtY29taW5nJmM1PTIwMjI3MzMxMzAmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3Nf
dWNmcj0wIiAvPgo8L25vc2NyaXB0Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcg
LS0+CgoK