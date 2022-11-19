News More News
{{ timeAgo('2022-11-19 23:35:51 -0600') }} football Edit

Report Card: BEDLAM

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop

Oklahoma's 28-0 lead early in the game felt like the Sooners were finally putting everything together under the watch of Brent Venables. Then the Sooners couldn't get back into gear offensively though the defense played, arguably, it's most complete game of the season.

How did our guy Josh McCuistion see it in this week's report card?

REPORT CARD: Bedlam

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}