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Report Card: Kent State

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop

Oklahoma's 33-3 win over Kent State did not unfold in the way anyone might have expected. But that didn't stop the Sooners from having a truly dominant second half. It's time for us to take stock of one of the more confusing games in recent memory. But it was a confusing game that the Sooners won in dominant fashion.

REPORT CARD: Kent State

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