News More News
{{ timeAgo('2022-11-12 15:26:10 -0600') }} football Edit

Report Card: West Virginia

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop

Just when it seems that Oklahoma's 2022 season can't dip any lower, along comes the next game. And on Saturday the Sooners fell to the Big 12's cellar dweller, West Virginia 23-20. Take a look as we offer our thoughts on a shocking loss that few felt was even possible.

REPORT CARD: West Virginia

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}