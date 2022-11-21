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{{ timeAgo('2022-11-21 07:26:55 -0600') }} football Edit

S&S: Bedlam

Eddie Radosevich • SoonerScoop
Staff Writer
@Eddie_Rado
Staff writer/Videographer for @SoonerScoop of the Rivals network. @FranchiseOK Morning Show. Unofficial 40 Podcast/Eskridge Lexus Postgame Podcast.
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