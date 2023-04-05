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Sooners Multiple in 2023

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop
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Oklahoma's class of 2024 has it's first commitment and a few big decisions are coming this week - what could be the verdict? All of this and chatter of what's coming in spring football along with some looks at the future of Oklahoma's defensive alignment in this week's BOARD CHAT.

BOARD CHAT: April 5, 2023

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